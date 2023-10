Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych zaskakującą ofertę. Zwrócił się do posiadacza pewnego nagrania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Za materiał zaoferował wręczenie nagrody w wysokości aż 1 mln zł.

„Wszyscy pamiętamy nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji “Sowa i przyjaciele”, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować za miskę ryżu. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej” – mówi Mentzen na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości na słupy. Niestety, te nagrania zginęły, nie wiadomo kto nimi dysponuje” – kontynuuje lider Konfederacji. „Nie wydaje Wam się dziwne i niepokojące to, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego? Być może szantażuje go tymi nagraniami i nikogo to nie interesuje?” – zastanawia się.

Następnie Mentzen złożył zdumiewającą propozycję. „Przede mną leży 1 MILION ZŁOTYCH. ten milion złotych to jest nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy. Jeżeli dysponujesz tym nagraniem, niezależnie od tego w jaki sposób wszedłeś w jego posiadanie, skontaktuj się ze mną. Wyślij mi fragment tego nagrania na OkupZaMorawieckiego@proton.me. Jeżeli okaże się ono autentyczne, skontaktujemy się i przekażę Ci 1 milion złotych” – zapowiedział.

Nagroda za Mateusza Morawieckiego pic.twitter.com/2WFsh0sjNA — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 11, 2023

„Po otrzymaniu tego nagrania oczywiście je opublikuję oraz przekażę policji. Jeżeli masz to nagranie to lepiej się pospiesz, ponieważ oferta obowiązuje do momentu, kiedy Mateusz Morawiecki będzie premierem” – powiedział Mentzen.

Źr. x.com; konfederacja