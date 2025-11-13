Sławomir Mentzen opublikował wpis, w którym jednocześnie ostro skrytykował i pochwalił Szymona Hołownię. Lider Nowej Nadziei uznał Hołownię za „beznadziejnego polityka i tragicznego negocjatora” zarzucając mu zmarnowanie potencjału po wyborach w 2023 roku.. W dalszej części swojego wpisu pochwalił jednak ustępującego Marszałka Sejmu.

Mentzen napisał, że Hołownia „dał się sprowadzić do roli marszałka rotacyjnego” i „roztrwonił cały kapitał polityczny” (stając się „przystawką Tuska”), a jego kampanię prezydencką określił jako „bezsensowną i nieuczciwą”, mając na myśli, iż Hołownia atakował go bezpodstawnie.

Jednocześnie Mentzen przyznał, że mimo negatywnej oceny politycznej, wysoko ceni sposób, w jaki Hołownia pełnił funkcję Marszałka Sejmu. – Jako opozycja czułem się traktowany uczciwie. Nie mroził naszych ustaw, zapewniał prawo głosu, sprawnie prowadził głosowania i pilnował porządku – napisał.

Polityk podkreślił też, że Hołownia „odmówił rozpętania chaosu” i „sprawnie doprowadził do zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego”. Mentzen zakończył wpis słowami uznania: „Posłowie poprzednich kadencji mogą nam zazdrościć marszałkowania Hołowni. Dziękuję za te dwa lata, Panie Marszałku!”.

Wpis Mentzena zwraca uwagę na rzadko spotykaną w polskiej polityce równowagę między krytyką a uznaniem dla przeciwnika. Choć lider Nowej Nadziei nie szczędzi Hołowni ostrych słów za błędy polityczne i utraconą pozycję, to jednocześnie docenia jego profesjonalizm i bezstronność w prowadzeniu obrad Sejmu. Taka mieszanka chłodnej oceny i osobistego podziękowania wyróżnia się na tle typowych, mocno spolaryzowanych komentarzy w krajowym życiu publicznym.

