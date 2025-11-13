Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Marszu Niepodległości, wydarzeniu odbywającym się 11 listopada w Warszawie. Badanie agencji SW Research przeprowadzone na zlecenie WP pokazuje, że niemal połowa Polaków pozytywnie oceniła jego obecność na wydarzeniu.

Z danych wynika, że 48,8 proc. ankietowanych przyjęło udział Nawrockiego z aprobującym nastawieniem, natomiast 30,7 proc. ma względem niego opinie negatywne. Mężczyźni częściej oceniali pozytywnie (51,4 proc.) niż kobiety (46,4 proc.), a w grupie wiekowej do 24 lat aż 65,3 proc. respondentów wyraziło aprobatę. Wśród osób powyżej 50. roku życia pozytywną opinię wyraziło jedynie 39,3 proc. badanych.

Udział prezydenta w Marszu wywołał szeroką dyskusję. Zwolennicy podkreślają, że jego obecność podniosła rangę uroczystości i pokazała, że głowa państwa chce być blisko obywateli w dniu tak ważnym dla narodowej tożsamości. Z kolei krytycy zwracają uwagę, że Marsz Niepodległości bywa postrzegany jako wydarzenie o charakterze politycznym, co może budzić kontrowersje w kontekście apolityczności urzędu prezydenta.

Według części komentatorów wyniki sondażu pokazują, że społeczeństwo wciąż jest podzielone w ocenie symbolicznych gestów władzy. Dla części Polaków udział w Marszu to wyraz patriotyzmu i szacunku dla historii, dla innych – element gry politycznej. Niezależnie od interpretacji, sam fakt, że niemal połowa badanych odebrała decyzję prezydenta pozytywnie, może być dla jego kancelarii sygnałem, iż tego rodzaju inicjatywy spotykają się z poparciem dużej części opinii publicznej.

Ostatecznie tegoroczny Marsz Niepodległości, z udziałem Karola Nawrockiego, potwierdził, że 11 listopada wciąż pozostaje jednym z najsilniej emocjonalnych momentów w życiu społecznym Polaków — takim, który łączy, ale też prowokuje do dyskusji o kształcie współczesnego patriotyzmu.

