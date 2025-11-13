Czy w Polsce powróci obowiązkowy powszechny pobór do wojska? Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na Dolnośląskim Kongresie Samorządowym, że obecnie Polska prowadzi inne działania w tym zakresie.

Podczas kongresu Kosiniak-Kamysz usłyszał pytanie, czy wobec zagrożenia ze wschodu Polska przywróci powszechny pobór do wojska. „On jest w stanie być odwieszony, jeśli taka potrzeba by zaszła. Myśmy dali inną odpowiedź – powszechne i dobrowolne szkolenia wojskowe” – odparł szef MON.

„Polska ma inną specyfikę niż inne państwa, u nas nie brakuje chętnych do wojska. Dzisiaj mamy ok. 215 tys. żołnierzy, co stanowi o trzeciej armii w NATO zaraz po USA i Turcji. Wyprzedzamy Francję i Wielką Brytanię” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Minister zwrócił uwagę na państwa skandynawskie, gdzie obowiązuje powszechny pobór do wojska. Podkreślił, że tam inaczej skonstruowano system obronny. „De facto wojsko zawodowe w Finlandii to jest margines całej działalności obrony. Tam jest milion osób w rezerwie. My przyjęliśmy formułę armii opartej przede wszystkim na armii zawodowej. Podobnie jak te największe państwa natowskie” – mówił.

Zwrócił też uwagę, że wśród Polaków rośnie zainteresowanie szkoleniami. „Ostatnie kilka dni najlepiej to pokazują, gdy uruchomiliśmy aplikację „W gotowości”. Zachęcam wszystkich państwa do zarejestrowania się na m-Obywatelu. (…) Tam w osiem sekund można się zgłosić na kurs obronny, który nie kończy się przysięgą wojskową” – powiedział.

Kosiniak-Kamysz zauważył też, że w Polsce nie brakuje chętnych do wojska, zatem powszechny pobór obowiązkowy nie jest konieczny. Zapowiedział również, że przy uczelniach cywilnych powstaną szkoły podchorążych, co będzie nawiązaniem do tradycji II Rzeczypospolitej. Każdy student, który chciałby być również żołnierzem, otrzyma 1000 zł miesięcznie. „To jest odpowiedź na tę dyskusję o powszechnym poborze do wojska. Nam dzisiaj nie brakuje chętnych do wojska” – podkreślił.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM