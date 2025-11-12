Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i ekspert, był gościem w programie „Żeby wiedzieć” Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy komentował sytuację związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Prafianowicz od początku wybuchu wojny na Ukrainie komentuje wydarzenia, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą. Osadza je również w kontekście dotyczącym Polski. I m.in. tego dotyczyła jego rozmowa, która odbyła się w programie „Żeby wiedzieć”.

Dziennikarz został zapytany m.in. o to czy „Ukraina walczy za Polskę”. Wtedy Parafianowicz nie wytrzymał i postawił sprawę jasno. Zaczął używać konkretnych argumentów oraz przedstawiać jak – w jego ocenie – wygląda cała sytuacja.

– To jest bzdura, to jest sofizmat, to jest absurd. Żadne państwo za nikogo nie walczy. Państwa mają egoistycznie zdefiniowane swoje interesy bezpieczeństwa. Ukraina broni się dlatego, żeby zachować swoją niepodległość, granice, miasta, które są niszczone przez Rosjan. Myślę, że takie myślenie nigdy nie zaistniało w ich głowach… ten kontekst polski, robimy coś, bo jest Polska – powiedział Parafianowicz w programie Wirtualnej Polski. – Bronimy przede wszystkim swojego państwa, żeby istniało, żeby je zachować, żeby nie być częścią Federacji Rosyjskiej. To jest jedyna motywacja – dodał.

Dziennikarz uważa również, że temat dotyczący walki Ukrainy za Polskę może być wykorzystywana na potrzeby niektórych narracji. Przytoczył przy tym przykład Izraela. – Przykładem jest Izrael, który wykorzystuje poczucie winy, czy Palestyńczycy, którzy w roli ofiary będą chcieli pozostać i będą chcieli to wykorzystać politycznie. Tak samo Zełenski do pewnego momentu w tej roli ofiary występował i bardzo skutecznie to wykorzystywał, natomiast to nie może trwać wiecznie – ocenił.

źródło: Wirtualna Polska

