Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, że odmówił nominacji 46 sędziów. To wywołało burzę. Donald Tusk skomentował sprawę w mediach społecznościowych odwołując się do zmarłego Krzysztofa Kononowicza.

Prezydent Nawrocki zaskoczył w środę. „Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa – odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja” – ogłosił prezydent.

„Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości” – dodał Nawrocki.

Niespodziewana decyzja prezydenta wywołała burzę. Natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Krótko sprawę skomentował także Donald Tusk, który swoim wpisem również zaskoczył. Odwołał się w jego treści bowiem do nieżyjącego już patostreamera, który przed laty zasłynął publikacją spotów przed wyborami prezydenckimi.

„Żeby nie było niczego” – czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim” – napisał Donald Tusk.

