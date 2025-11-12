W ostrym oświadczeniu skierowanym do środowiska prawniczego prezydent Karol Nawrocki ogłosił odmowę nominacji dla 46 sędziów, którzy – jego zdaniem – podważają fundamenty polskiego porządku konstytucyjnego.

Prezydent Nawrocki, przemawiając w środę przed przedstawicielami mediów, nie szczędził słów krytyki pod adresem tych sędziów, którzy – jak twierdzi – zamiast skupiać się na wydawaniu wyroków, angażują się w spory o status prawny kolegów po fachu. – Niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego dotyka już nie tylko abstrakcyjnych zasad, ale codziennego życia obywateli – podkreślił Nawrocki, odwołując się do niedawnych tragedii kryminalnych.

Wśród przykładów wymienił sprawę brutalnego mordercy z Puszczykowa oraz podobny incydent w Kołobrzegu. W obu przypadkach – według prezydenta – błędy proceduralne wynikające z kwestionowania statusu sędziów doprowadziły do opóźnień w karaniu winnych. – Sędziowie nie są od rozstrzygania o statusie innych sędziów, lecz od ochrony prawa i życia ludzi – zaznaczył ostro Nawrocki. Podkreślił, że nominacja prezydencka nadaje pełny status sędziego RP, co wynika wprost z art. 179 Konstytucji RP.

Brak nominacji i awansów

Gwoździem do trumny dla kontrowersyjnych kandydatów stała się jasna deklaracja – Odmawiam nominacji tym, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej i ulegają złym podszeptom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prezydent zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia podważający konstytucyjne kompetencje głowy państwa nie może liczyć na nominację ani awans.

Nawrocki powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które potwierdza prawo prezydenta do odmowy nominacji. -To nie tylko słowa – to konkretne decyzje. Odsyłamy te nominacje z powrotem – oświadczył, realizując zapowiedź z 6 sierpnia br.

Źródło: Polsat News