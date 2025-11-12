Sławomir Mentzen może stracić immunitet po tegorocznym Marszu Niepodległości – dowiedziało się radio RMF FM. Chodzi o zdarzenie, gdy poseł odpalił racę pomimo obowiązującego tego dnia zakazu.

Choć race i pirotechnika to od wielu lat nieodłączny element Marszu Niepodległości, to jednak w tym roku wojewoda postanowił ich zakazać. Jak łatwo można było się domyśleć, uczestnicy zgromadzenia niewiele sobie robili z tego zakazu. Wśród nich znalazł się także poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

Jak się okazuje Sławomir Mentzen może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. „Policja przygotowuje wniosek o uchylenie politykowi immunitetu. Nie jest wykluczone, że stosowny wniosek trafi do Sejmu w ciągu kilkunastu dni” – czytamy na portalu radia RMF FM.

Mundurowi mieli zabezpieczyć dowody. Wśród nich znalazło się zdjęcie uwieczniające chwilę, gdy Mentzen odpalił racę. Oczywiście sam je opublikował w mediach społecznościowych, co miało być formą protestu wobec nieuzasadnionego jego zdaniem zakazu wojewody.

Cześć i chwała bohaterom! 🇵🇱 pic.twitter.com/o1GuumXV18 — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 11, 2025

Radio RMF FM dowiedziało się, że „rozliczani mają być też inni uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy podczas wydarzenia palili race i odpalali petardy. Trwa analiza monitoringu, zapisów wideo z sieci, a także z policyjnych kamer”.

Ogromny Marsz Niepodległości, morze biało-czerwonych flag i jasny przekaz do Donalda Tuska od @SlawomirMentzen – wracaj do Berlina!



Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska! 🇵🇱 pic.twitter.com/xZr09bAHKR — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 11, 2025

Źr. RMF FM