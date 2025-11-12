Sławomir Mentzen może stracić immunitet po tegorocznym Marszu Niepodległości – dowiedziało się radio RMF FM. Chodzi o zdarzenie, gdy poseł odpalił racę pomimo obowiązującego tego dnia zakazu.
Choć race i pirotechnika to od wielu lat nieodłączny element Marszu Niepodległości, to jednak w tym roku wojewoda postanowił ich zakazać. Jak łatwo można było się domyśleć, uczestnicy zgromadzenia niewiele sobie robili z tego zakazu. Wśród nich znalazł się także poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.
Jak się okazuje Sławomir Mentzen może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. „Policja przygotowuje wniosek o uchylenie politykowi immunitetu. Nie jest wykluczone, że stosowny wniosek trafi do Sejmu w ciągu kilkunastu dni” – czytamy na portalu radia RMF FM.
Mundurowi mieli zabezpieczyć dowody. Wśród nich znalazło się zdjęcie uwieczniające chwilę, gdy Mentzen odpalił racę. Oczywiście sam je opublikował w mediach społecznościowych, co miało być formą protestu wobec nieuzasadnionego jego zdaniem zakazu wojewody.
Radio RMF FM dowiedziało się, że „rozliczani mają być też inni uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy podczas wydarzenia palili race i odpalali petardy. Trwa analiza monitoringu, zapisów wideo z sieci, a także z policyjnych kamer”.
Źr. RMF FM