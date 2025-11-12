Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nowa ustawa zasadnicza ma służyć uporządkowaniu obecnej sytuacji ustrojowej w Polsce. W rozmowie z telewizją wPolsce 24 zaznaczył, że konstytucja po blisko 30 latach funkcjonowania „z całą pewnością wymaga refleksji”.

Jak wskazał Nawrocki, w ostatnich dwóch latach dokument ten był wielokrotnie naruszany — co przekłada się na spadek społecznego zaufania do instytucji państwowych. Zaznaczył, że samo uświadomienie sobie skali tych naruszeń jest już krokiem w stronę naprawy.

Prezydent zapowiedział również, że niedługo zostanie powołana rada konstytucyjna, która przygotuje projekt nowej ustawy zasadniczej. Dodał, iż sam nie będzie bezpośrednio odpowiadał za tworzenie dokumentu, lecz zapewni, że będzie on wynikiem szerokiego konsensusu politycznego i społecznego.

Zaznaczył także, że jeśli proces „destabilizacji państwa” nie zostanie przerwany, w przyszłym roku przedłoży wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie nowej konstytucji. – Jeżeli środowiska polityczne nie osiągną porozumienia w kwestiach ustrojowych, podejmę działania, by to obywatele zdecydowali o kształcie ustroju – powiedział.

Jeśli zapowiedzi Karola Nawrockiego faktycznie przerodzą się w konkretne działania, Polska może stanąć przed jednym z najpoważniejszych momentów ustrojowych od 1989 roku. Dyskusja o nowej konstytucji – choć budzi emocje – może stać się impulsem do odbudowy zaufania do instytucji publicznych i określenia na nowo zasad równowagi między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Ostateczny efekt tego procesu zależeć będzie jednak od zdolności polityków do współpracy ponad partyjnymi podziałami.

