Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował wpis, w którym ostrzega przed przyszłym konfliktem. W jego ocenie Rosjanie mogą rozpocząć kolejną wielką wojnę w Europie już w 2029 lub w 2030 r.

Zełenski w serwisie społecznościowym Telegram ostrzegł przed planami Rosjan. „Powinniśmy przyznać, że oni chcą dużej wojny. Szykują się do niej tak, aby być gotowymi w 2029 lub 2030 r. i w tym czasie zacząć taką wojnę na kontynencie europejskim” – pisze prezydent Ukrainy.

Przywódca dodał, że państwa europejskie już teraz powinny podjąć działania zmierzające do zatrzymania Rosji na Ukrainie. W jego ocenie należy silniej naciskać na Moskwę. „Należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć ich możliwości. Nie dawać im pieniędzy (…) i nie dawać im broni” – pisze Zełenski.

Odnosząc się do kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów, Zełenski wyraził pogląd, że ich przekazanie Kijowowi byłoby „wielką stratą dla Putina i ludzi z jego otoczenia”.

Źr. RMF FM