Michał Probierz przegrał inauguracyjny mecz podczas Euro 2024. Zwrócił jednak uwagę zagranicznych kibiców i ekspertów.

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza przegrała pierwszy mecz podczas Euro 2024. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Holendrów, którzy zwyciężyli 2-1. Jako pierwsi bramkę zdobyli jednak Polacy za sprawą uderzenia głową Adama Buksy.

Polacy zagrali przyzwoity mecz, a uwagę zagranicznych kibiców i dziennikarzy przykuł Michał Probierz. Wszystko za sprawą… jego ubioru. Probierz ubrany był bowiem w gustowny komplet przygotowany specjalnie dla niego przez firmę Lancerto. PZPN jeszcze przed turnieje informował, że to właśnie ta firma zadbała o garderobę polskiego selekcjonera.

Wpis na temat ubioru probierza zamieścił profil telewizji BBC „Match of the Day”. – Pokonaj Garetha Southgate’a! W mieście pojawił się nowy szef w kamizelce! – napisano. – To Polak, Michał Probierz – czytamy dalej.

Wpis na temat Probierza zamieścił również profil „Men in Blazers”, który pochwalił Polaka za gustowny ubiór.

What would you call this look from Polish Coach Michał Probierz? He def follows @dieworkwear 🇵🇱 pic.twitter.com/2cmF2zmhVw — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 16, 2024

