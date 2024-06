52-letni Polak padł ofiarą brutalnego ataku nożem. Na jednej z dróg w nieodległej od Rzymu miejscowości doszło do sprzeczki. W efekcie napastnicy rozpoczęli samochodowy pościg za Polakiem, a gdy go dopadli, zadali ciężkie rany nożem.

Włoskie media, na które powołuje się polska prasa informują, że do sprzeczki pomiędzy kierowcami doszło w gminie Fiumicino w prowincji Rzym. 52-letni Polak i jego żona kłócili się z osobami podróżującymi białym Fiatem Pandą.

Gdy Polak i jego żona odjechali z miejsca zdarzenia, biała Panda ruszyła w pościg. Podróżowali nią dwaj mężczyźni i kobieta. Pościg ulicą via del Fontanile di Mezzaluna w Fumicino trwać miał 10 minut.

W końcu go dopadli. Napastnicy zablokowali samochód Polaka na jednym z rond, wyciągnęli go z auta i zaczęli atakować. Jeden ze sprawców sześć razy dźgnął go nożem w plecy, klatkę piersiową, a także rękę. Sprawcy zbiegli. Trwają ich poszukiwania.

Ranny Polak trafił do kliniki Gemelli w Rzymie. Lekarze określają stan mężczyzny jako ciężki, ale jego życie nie jest zagrożone.

Źr. Interia