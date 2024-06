Polska przegrała inauguracyjny mecz Holandią 1:2. Biało-Czerwoni pokazali jednak determinację i umiejętność gry z faworyzowanym rywalem. Klasę pokazał także nasz trener Michał Probierz. Kamery uchwyciły moment, w którym zawstydził holenderski sztab…

Mecz Polska – Holandia zakończył się wynikiem 1:2. Biało-Czerwoni co prawda zdobyli pierwszego gola w meczu, ale nie udało im się „dowieźć wyniku” do końca. Holendrzy strzelili gola na 1:2 w końcówce meczu, czym skomplikowali sytuację naszej reprezentacji w grupie.

Na usprawiedliwienie Polaków dodać należy, że zagrali w okrojonym składzie. Zabrakło naszej największej gwiazdy – Roberta Lewandowskiego, a także Pawła Dawidowicza i Arkadiusza Milika. Michał Probierz poradził sobie jednak z tą trudną sytuacją i zespół wielokrotnie potrafił tworzyć ciekawe akcje podczas spotkania. Na Holendrów to było jednak za mało…

Probierz mógł się jednak zapisać w pamięci Holendrów dzięki sytuacji, która miała miejsce jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Sztab naszych rywali rozsiadł się wygodnie na swoich miejscach w „ławce trenerskiej”. Wtedy ruszył w ich kierunku Michał Probierz.

Trener Biało-Czerwonych przywitał się ze sztabowcami, czym kompletnie zaskoczył Holendrów. Wystarczy rzut oka na poniższe nagranie. Niektórzy zapomnieli nawet wstać. Probierz pokazał jednak klasę…

Netherlands coaches didn't even stand properly for the handshake by Poland's coach 👎



You can't buy class #POLNED #POLHOL pic.twitter.com/ChqSSbvD3i