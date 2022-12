Czesław Michniewicz na antenie radia RMF FM odpowiadał na pytania Roberta Mazurka na temat burzy wokół kadry. Pomimo wyjścia z grupy po 36 latach, atmosfera wokół reprezentacji stała się naprawdę fatalna.

Czesław Michniewicz potwierdził doniesienia z PZPN, że kwestia jego przyszłości w roli selekcjonera pozostaje na razie nierozstrzygnięta. Poinformował, że przygotowuje raport z mundialu. „Na razie zrobiliśmy wstęp do tego raportu na spotkanie ze ścisłym gronem PZPN-u, czyli prezesem i wiceprezesami. Odbyło się takie spotkanie w środę, co nie jest tajemnicą (…). Rozmawialiśmy ogólnie o tym, co było, co miałoby być w przyszłości. Myślę, że jest wiele elementów, które można poprawić” – mówił.

Wokół reprezentacji narosło mnóstwo plotek o rzekomych konfliktach. Piłkarze mieli mieć pretensje o zbyt defensywny styl gry. Inni dziennikarze twierdzili natomiast, że główną osią wielkiego konfliktu w kadrze stała się sprawa premii, jakie obiecał premier Mateusz Morawiecki.

Michniewicz dementuje

Czesław Michniewicz na antenie RMF FM zdementował pogłoski o konflikcie z piłkarzami. „Nie tylko się uśmiecham, ale się śmieje z tego, że ktoś coś takiego może napisać. Nie ma żadnego konfliktu. Jestem w stałym kontakcie z chłopakami” – powiedział.

„To jest totalna bzdura. Żadna informacja na żadnej grupie się nie pojawiła. Mam zapewnienia, rozmawiałem z niektórymi piłkarzami osobiście i mówią, że nie było takiej informacji. Nie było czegoś takiego, że ktoś napisał, że nie chce ze mną pracować. To jest tylko i wyłącznie wymysł mediów” – powiedział Michniewicz.

„Hiperżenujące jest to, że to (afera w sprawie premii dla kadry – przyp. RMF FM) urosło do takiej rangi. W drużynie nie było żadnych problemów i nie ma w dalszym ciągu. Rozmawialiśmy o tym (premii) na spokojnie, rozmawialiśmy krótko na ten temat. Powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie, powiedział Grzegorz Krychowiak jak to wyglądało. Oni powiedzieli to pod swoim nazwiskiem, a dzisiaj cytuje się anonimowych zawodników” – powiedział Michniewicz.

Źr. RMF FM