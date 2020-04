Milion przypadków COVID-19 w skali świata. Podwojenie liczby zarażonych w niewiele ponad tydzień. Około 1/4 chorych to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, które prawdopodobnie stają się nowym epicentrum choroby. Blisko 3000 przypadków w Polsce, ale z szansą na stabilizację. Podsumowujemy obecną sytuację.

Obecna sytuacja

W momencie publikacji tego artykułu, mamy już ponad milion (1 000 000) potwierdzonych testami przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Epidemia, której pierwsze ognisko znajdowało się w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach, w pierwszej połowie marca została nazwana pandemią. Ogniska choroby w Europie (w szczególności we Włoszech i Hiszpanii) wyprzedziły już pierwotne ognisko chińskie. Najwięcej przypadków odnotowuje się jednak obecnie w Stanach Zjednoczonych.



Wzrost liczby przypadków COVID-19 na Świecie. Wykres pochodzi z serwisu ourworldindata.org

Kolejny wykres jasno pokazuje bardzo dynamiczny wzrost liczby nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych. Kraje europejskie zdają się zbliżać do stabilizacji liczby pozytywnych testów na obecność wirusa. Jednocześnie można zauważyć bardzo wyraźne wygasanie pierwotnych ognisk choroby i niemal zupełny brak nowych chorych w Chinach oraz niewielką liczbę w Korei Południowej.

Dzienne nowe przypadki koronawirusa w wybranych krajach. Wykres pochodzi z serwisu ourworldindata.org

Pandemia COVID-19 w liczbach (stan na 2 kwietnia 2020)

około 1 000 000 przypadków na świecie

liczba zgonów (globalnie): 51.5 tysiąca

kraje z największą liczbą potwierdzonych zarażeń: Stany Zjednoczone (234 tysiące), Włochy (115 tysięcy), Hiszpania (110 tysięcy), Chiny (82 tysiące)

kraje z największą liczbą zgonów: Włochy (14 tysięcy), Hiszpania (10 tysięcy)

liczba potwierdzonych przypadków w Polsce: 2946

liczba zgonów w Polsce: 57



Uwaga: należy pamiętać o tym, że oficjalne liczby zakażeń wynikają nie tylko ze stopnia rozpowszechnienia wirusa, ale także z procedur i możliwości przeprowadzania testów w poszczególnych krajach. Podobnie jest w przypadku zgonów, których przyczyna jest określana i klasyfikowana w różny sposób w zależności od kraju. Jest to szczególnie istotne podczas porównywania stanu epidemii w wybranych miejscach na świecie.

Potwierdzone przypadki COVID-19 na milion mieszkańców. Mapa pochodzi z serwisu ourworldindata.org

Liczba zgonów wynikających z zarażenia koronawirusem również dynamicznie rośnie. Sytuacja jest szczególnie trudna w rejonach, w których doszło do bardzo dużego obciążenia czy wręcz przekroczenia możliwości systemu opieki zdrowotnej. Wskaźniki śmiertelności są zróżnicowane w zależności od regionu, rozpowszechnienia testów (i tego, jak wiele z nich jest wykonywanych na osobach bez objawów lub z lekkimi symptomami). Śmiertelność jest wyższa w przypadku wyczerpywania pojemności służby zdrowia. Raport z pierwszego okresu epidemii w Chinach szacował śmiertelność na poziomie 2.3% dla wszystkich grup wiekowych (była ona wyraźnie wyższa w przypadku osób starszych i blisko zerowa w przypadku dzieci i osób młodych).

Łączna liczba zgonów na COVID-19 i dzienny przyrost zgonów. Wykres pochodzi z serwisu ourworldindata.org

Pandemia COVID-19 – wydarzenia

17 listopada 2019 – Prawdopodobne pierwsze zakażenie człowieka, mieszkańca Wuhan w Chinach. Podejrzewanym miejscem zakażenia był targ rybny Huanan, gdzie sprzedawane były zarówno dzikie zwierzęta, jak i owoce morza.

24 stycznia 2020 – Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Europie. Zakażenie zdiagnozowano u dwóch osób: jednej w Paryżu, a drugiej w Bordeaux.

28 stycznia 2020 – Liczba zmarłych z powodu wirusa przekroczyła 100.

30 stycznia 2020 – WHO ogłosiło stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19

11 lutego 2020 – Liczba zmarłych przekroczyła 1000.

druga połowa lutego 2020 – rozwój kolejnych ognisk epidemii – we Włoszech, Iranie i Korei Południowej

27 lutego 2020 – Zakażenia zostały zarejestrowane na wszystkich kontynentach poza Antarktydą

4 marca 2020 – Pierwsze odnotowane zakażenia w Polsce.

11 marca 2020 – WHO uznało epidemię SARS-CoV-2 za pandemię.

11 marca 2020 – Polska – zamknięcie wszystkich szkół (publicznych oraz niepublicznych), przedszkoli, żłobków oraz szkół średnich i uczelni.

13 marca 2020 – Polska – wprowadzono kontrole paszportowe na wszystkich granicach lądowych, a do kraju pozwolono wjeżdżać tylko pracownikom i obywatelom Polski. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla przyjezdnych.

13 marca 2020 – WHO podaje, że epicentrum pandemii stała się Europa.

14 marca 2020 – W Hiszpanii ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono zakaz opuszczania miejsc zamieszkania z wyjątkiem niezbędnych wyjść. W wielu krajach ludzie proszeni są o pozostanie w domach.

24 marca 2020 – Polska – kolejne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia przemieszczania.

koniec marca 2020 – Stany Zjednoczone stają się krajem z największą liczbą potwierdzonych przypadków zarażenia

1 kwietnia 2020 – Polska – dalsze ograniczenia: zakaz samodzielnego przebywania w przestrzeni publicznej niepełnoletnich, zamknięcie terenów rekreacyjnych, nowe zasady bezpieczeństwa w sklepach i punktach usługowych.

2 kwietnia 2020 – milion (1 000 000) potwierdzonych zakażeń koronawirusem na Świecie. Około 50 tysięcy zmarłych.

