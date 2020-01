Leszek Miller w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM komentował bieżące wydarzenia polityczne. Przy okazji skrytykował szefa SLD, Włodzimierza Czarzastego. Po raz kolejny oberwało się również rzeczniczce tej partii, Annie Marii Żukowskiej.

Miller przyznał, że nawet on nie do końca wie, jaka przyszłość czeka SLD, który miał wspólnie z Wiosną tworzyć nową partię. „Włodzimierz Czarzasty wysyła sprzeczne komunikaty w tej sprawie. Z jednej strony mówi, że powstaje nowa partia, a z drugiej, iż SLD istnieje.” – mówił były premier w RMF FM. Dodał, że w tej sprawie chodzi przede wszystkim o pieniądze z subwencji. „Zmianę oceni Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd Rejestrowy. Tu nie chodzi tylko o nazwę, bo te zmiany w statucie są głębsze.” – przyznał.

Polityk odniósł się również do wpisu Żukowskiej o śmierci sędziego TK i członka PKW Grzegorza Jędrejka. „Klątwa dublera” – napisała na Twitterze rzeczniczka SLD, co wywołało lawinę krytyki pod jej adresem. Choć krytyka płynęła nie tylko ze strony zwolenników obozu rządowego, to do tej pory Żukowska nie wycofała się ze swoich słów. „Nie po raz pierwszy w przypadku tej pani milczenie nie jest złotem, jest szansą.” – skwitował Miller.

Miller: „To język PiS”

W dalszej części rozmowy obecny europoseł dalej uderzał w Czarzastego. „Z dużym zdumieniem usłyszałem parę dni temu przewodniczącego Czarzastego, który powiedział, że zadaniem europarlamentarzystów SLD jest robienie wszystkiego w Parlamencie Europejskim, żeby Polacy nie utracili szansy otrzymywania środków.” – stwierdził Miller.

„To jest język, którym posługuje się Prawo i Sprawiedliwość. Niezależnie co się dzieje w Polsce, jakie są zastrzeżenia do reform w Polsce albo tzw. reform, niezależnie od tego, jak następuje odejście od trójpodziału władzy, my wszyscy w Parlamencie Europejskim mamy na to zamknąć oczy i udawać, że się nic nie stało.” – powiedział Miller.

