Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie „Super Expressu”, w którym zapytano Polaków, czy uważają, że Jerzy Owsiak powinien zaangażować się w politykę. Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń, co do opinii ankietowanych.

Okazuje się, że przytłaczająca większość, bo aż 70 proc. badanych jednoznacznie stwierdziło, że nie chce, aby Owsiak angażował się w politykę. Jedynie 15 proc. respondentów było odmiennego zdania i uznało, że szef WOŚP powinien założyć własną partię polityczną. Również 15 proc. stwierdziło, że nie ma w tej sprawie zdania.

Przypomnijmy, że jeszcze w październiku ubiegłego roku pojawił się pomysł, aby Owsiak kandydował w wyborach na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Choć wtedy pomysł nie doczekał się realizacji i największe ugrupowanie opozycyjne zdecydowało się na Małgorzatę Kidawę-Błońską, to jednak nie wykluczone, że w przyszłości mogłoby się to zmienić.

Jednak wyniki sondażu wskazują, że nie jest to dobry pomysł. „Jerzy Owsiak zajmuje się działalnością charytatywną, a społeczeństwo postrzega ją jako coś, co nie powinno mieć barw partyjnych.” – tłumaczy w rozmowie z „SE” dr Sebastian Gajewski z Centrum im. Daszyńskiego. „Wolimy myśleć o tych ludziach, że są poza politycznym sporem. Szczególnie w czasach kiedy jest on tak agresywny.” – mówi ekspert.

