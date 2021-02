Zygmunt Miłoszewski był gościem w programie „Drugie Śniadanie Mistrzów” na antenie TVN24. Jego wypowiedź wywołała wiele kontrowersji. Padły w niej między innymi słowa na temat aborcji.

Zygmunt Miłoszewski pojawił się na antenie TVN24, jako jeden z gości w programie „Drugie Śniadanie Mistrzów”. Rozmowa dotyczyła między innymi aktualnej sytuacji w Polsce i rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z wypowiedzi pisarza stała się bardzo głośna, a nagrania z niej błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

Pisarz stwierdził, że jego osobiście nie dotykają rządy Prawa i Sprawiedliwości. Miłoszewski stwierdził, że jest osobą zamożną i stać go między innymi na to, by jego córka chodziła do prywatnej szkoły. „Mnie tak naprawdę PiS nie dotyka, bo ja jestem zamożny. Moje młodsze dziecko chodzi do prywatnej szkoły, żeby się nie uczyć bez przerwy o Janie Pawle II i o tym, że trzeba gonić geja” – powiedział.

Innym przykładem okazała się kwestia aborcji. Zygmunt Miłoszewski stwierdził, że w przypadku niechcianej ciąży jego żony lub córki, będą w stanie pojechać do Holandii i przy okazji zrobić sobie z tego „fajną wycieczkę”. „Moja żona albo córka gdyby były w niechcianej ciąży to my następnego dnia będziemy w hotelu w Amsterdamie i jeszcze zrobimy sobie z tego fajną wycieczkę po Europie” – mówił.

Zygmunt Miłoszewski

Zygmunt Miłoszewski to jeden z najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Zadebiutował w 2004 roku na łamach tygodnika „Polityka” publikując opowiadanie pt. „Historia Portfela”. Wcześniej ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, współpracował z „Super Expressem” oraz „Newsweekiem” .

Jako pisarz, zasłynął przede wszystkim trylogią kryminalną, której głównym bohaterem jest prokurator Teodor Szacki. Miłoszewski jest również autorem takich thrillerów, jak „Bezcenny” czy „Kwestia ceny”.

Źr.: TVN24, Twitter/Dominik Tarczyński MEP