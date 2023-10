Legia Warszawa przegrała w Lidze Konferencji z holenderskim AZ Alkmaar. Jednak to co wydarzyło się już po meczu przyćmiło samo spotkanie. Holenderska policja zaatakowała piłkarzy Legii i członków sztabu. Oberwał nawet prezes Legii Dariusz Mioduski. W sieci pojawiają się kolejne nagrania dokumentujące przebieg zdarzenia.

Po meczu Legii w Holandii doszło do bezprecedensowego skandalu. Pomimo, że nie dochodziło do żadnych incydentów, holenderska policja zaatakowała… piłkarzy polskiego klubu i członków sztabu. Dwaj piłkarze, Josue oraz Radovan Pankov trafili nawet w kajdankach na komendę. Sprawa wciąż pozostaje bardzo niejasna.

Na publikowanych w sieci nagraniach widzimy, że oberwał nawet osobiście prezes Legii Dariusz Mioduski. Działacz próbował dostać się do autokaru swojej drużyny, ale policjanci mu to uniemożliwiali. W pewnym momencie doszło do przepychanek, podczas których policjanci kilkukrotnie silnie uderzyli Mioduskiego.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych nie pozostawiają wątpliwości. Policjanci bez wyraźnej konieczności używali pałek i innego sprzętu służącego raczej do pacyfikacji demonstracji. Mioduski dostał uderzenie w twarz i drugi silny cios tarczą w plecy.

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ⁦@LegiaWarszawa⁩ D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

Policja i ochrona nie chciała wypuścić piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego Legii spod stadionu. Zaatakowani zostali piłkarze, sztab i prezes Mioduski. Trener przygotowania motorycznego został pobity pałkami!!! Gigantyczny skandal w Holandii!!!!!!! @PrawdaFutbolu… pic.twitter.com/VIHCFREWqQ — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) October 5, 2023

Źr. Sportowe Fakty; X