Przed polską reprezentacją kluczowe starcie przeciwko Szwecji, które zdecyduje, czy uda się awansować do dalszego etapu turnieju. Tymczasem potwierdził się czarny scenariusz. Wiadomo już, że murawę w Sankt Petersburgu nie wybiegnie Jakub Moder. Jego występ od kilku dni stał pod znakiem zapytania, bo w meczu z Hiszpanią nabawił się kontuzji.

Do ostatnich godzin lekarze reprezentacji walczyli, aby sprawić, że Moder zagra ze Szwecją. Kontuzja, jakiej nabawił się w spotkaniu z Hiszpanią okazała się jednak zbyt poważna. Portal Sport.pl informuje, że zawodnik na pewno nie wyjdzie na boisko, a mecz obejrzy z trybun.

Serwis sport.pl przypomina, że Moder nie pojawił się na treningach reprezentacji w poniedziałek i we wtorek. W tym czasie zawodnik przechodził indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne, które miały przywrócić mu pełnię sprawności.

Moder nie zagra. Zastąpi go Krychowiak?

„Z naszych ustaleń wynika jednak, że już w poniedziałek – a więc po wynikach rezonansu magnetycznego – szanse na występ były marginalne. Już wtedy zawodnik miał pogodzić się z tym, że ze Szwecją nie zagra” – czytamy w serwisie sport.pl.

Dobrą informacją jest to, że pauzę spowodowaną czerwoną kartką zakończył już Grzegorz Krychowiak. Jest niemal pewne, że to on powróci do podstawowego składu i zagra na pozycji, którą w poprzednim spotkaniu zajmował Moder. Na ostateczne i oficjalne potwierdzenie należy jednak jeszcze poczekać.

Po fatalnym początku w meczu ze Słowacją i po zaskakującym remisie po dobrej grze z Hiszpanią polska reprezentacja stanie przed kolejnym wyzwaniem. W środę w Sankt Petersburgu odbędzie się mecz, który zdecyduje o tym, kto awansuje do dalszego etapu Euro 2020. Polacy nie mają już nic do stracenia i koniecznie muszą wygrać ze Szwedami. Wiadomo już, że układ w innych grupach zdecydował o tym, że w przypadku remisu Polska pożegna się z turniejem.

