Premier Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku wpis poświęcony sytuacji w Warszawie. Szef rządu ocenił, że dzieje się tam „coś niepokojącego”. Jednocześnie zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i radnych miejskich o opamiętanie.

Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do sytuacji w stolicy. „Coś niepokojącego dzieje się w Warszawie. Najpierw anulowano święta Bożego Narodzenia na grafikach, którymi oklejono metro. Teraz stołeczni radni chcą anulować Rondo Romana Dmowskiego” – rozpoczął premier.

„Czy to prezydent Trzaskowski pisze nowy rozdział polskiej historii. Rozdział, w którym nie ma miejsca dla bohaterów naszej niepodległości?” – zastanawia się Morawiecki. „Roman Dmowski, czy to się kierownictwu Platformy Obywatelskiej podoba czy nie, jest i będzie już na zawsze ojcem wolnej Polski, wybitnym współtwórcą niepodległej Rzeczypospolitej” – pokreślił premier.

„W Warszawie nadal jest wiele miejsc, które są symbolami komunistycznej dyktatury. To ogromny wstyd dla stolicy Polski, że do dziś nie pozbyła się narzuconego przez komunistów nazewnictwa. Rozumiem, że prezydentowi Trzaskowskiemu nie przeszkadza ul. Związku Walki Młodych. Za to przeszkadza Roman Dmowski i cała piękna patriotyczna tradycja ruchu narodowego” – pisze dalej Morawiecki.

Na zakończenie premier zwrócił się bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego i do radnych warszawskich. „Radnych i prezydenta Warszawy proszę o opamiętanie. Warszawa nie może być przestrzenią realizacji Waszych uprzedzeń politycznych. Warszawa to stolica całej Polski” – podsumował.

Źr. facebook