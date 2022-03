Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Wiedniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem. Podczas konferencji po rozmowach, szef polskiego rządu usłyszał pytanie o głośną sprawę potencjalnego przekazania myśliwców MiG ukraińskiej armii.

W Wiedniu Morawiecki usłyszał pytanie o odrzucenie przez Amerykanów polskiej propozycji przekazania do bazy w niemieckim Ramstein myśliwców MiG-29. Następnie, za pośrednictwem USA, maszyny miałyby trafić w ręce wojsk ukraińskich walczących z Rosją.

Morawiecki o MiG-ach dla Ukrainy

„Polska nie jest stroną tej wojny. Chcemy, żeby jak najszybciej zapanował pokój. I NATO również nie jest stroną tej wojny” – mówił Morawiecki.

„Tak poważna decyzja, jak przekazanie samolotów, musi być jednomyślną i jednoznacznie podjętą decyzją przez cały Pakt Półnoatlatycki, dlatego podjęliśmy tę decyzję i dzisiaj ta decyzja leży w rękach NATO, leży w rękach Amerykanów” – podkreślił premier Morawiecki.

Polska propozycja

Propozycja przekazania wszystkich polskich samolotów MiG-29 do bazy w Ramstein i oddania ich do dyspozycji rządu USA pojawiła się ze strony polskich władz we wtorek wieczorem. Dałoby to Amerykanom możliwość przekazania ich stronie ukraińskiej. Już wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Polska nie podejmie takiego kroku samodzielnie. Decyzja o udzieleniu pomocy musiałaby zapaść na szczeblu NATO.

Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że propozycja Polski prawdopodobnie nie zostanie przyjęta. „Perspektywa myśliwców w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (…) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało do tego rzeczowe uzasadnienie” – powiedział. „Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO. Ale nie sądzimy, aby propozycja Polski była możliwa do realizacji” – dodał.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl