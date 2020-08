Premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na poważne konsekwencje koronawirusa dla światowej gospodarki. – Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna – powiedział szef rządu w poniedziałkowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Jeszcze kilka tygodni temu, w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi liczba nowych zakażeń nierzadko nie przekraczała 300. Wyborcy gromadzący się na wiecach nie zawsze przestrzegali zasad dystansu, natomiast od polityków słyszeli, że nie należy rezygnować z udziału w wyborach z powodu pandemii.

– Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się te epidemii i tego wirusa. I to jest dobre podejście szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, nie ma się już czego bać – mówił premier Mateusz Morawiecki przed II turą wyborów.

Głosowanie już za nami, a w ostatnich dniach liczba zakażeń znacznie wzrosła. Premier Morawiecki skomentował sytuację w najnowszym wywiadzie dla tygodnika „Sieci”. Szef rządu zwraca uwagę zwłaszcza na gospodarcze konsekwencje pandemii.

– Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. Jednoczesne uderzenie w popyt, podaż i płynność ma charakter bezprecedensowy. Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej – ocenił.

– Do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz również możemy zaspać. Koronawirus też się jeszcze nie skończył – zapewnił.

Morawiecki wyraził jednak nadzieję, że Polska poradzi sobie z zagrożeniem, a skutki ekonomiczne nie będą tak dotkliwe, jak w innych państwach. – Marzy mi się Polska, w której obywatel załatwi wszystkie najważniejsze sprawy urzędowe, siedząc z kubkiem kawy przed komputerem – podkreślił.

Słowa szefa rządu zdziwiły wielu komentatorów. Jacek Czarnecki z Radia Zet zastanawiał się, dlaczego Morawiecki zmienił narrację w tak krótkim czasie.

Jak to?? Przed wyborami mówił pan premier @MorawieckiM inaczej. Wszystko było ok. A Polska była światowym liderem w walce z wirusem i kryzysem. I co się stało@przez te trzy tygodnie?