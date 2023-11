Zgodnie z zapowiedziami Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek pełny skład swojego nowego rządu. Jednocześnie premier skierował do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o zaprzysiężenie składu nowej Rady Ministrów. Wiele wskazuje jednak na to, że rząd nie utrzyma się zbyt długo, bo trudno spodziewać się, aby uzyskał on poparcie większości w Sejmie.

Dotychczasowy rzecznik rządu Piotr Muller poinformował o nazwiskach osób, jakie Mateusz Morawiecki powołał do nowego rządu. Zgodnie z zapowiedziami, niewielu pozostało w nim polityków z nazwiskami z pierwszych stron gazet. Dominują dotychczasowi wiceministrowie i eksperci. Wyjątkiem jest Mariusz Błaszczak, który nadal będzie kierował resortem obrony.

Z dawnego składu Rady Ministrów zostali jeszcze Marlena Maląg i Szymon Szynkowski vel Sęk, ale w ich przypadku zmianie uległy ministerstwa, na czele których staną.

Minister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak

– Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister rodziny i polityki społecznej – Dorota Bojemska

– Dorota Bojemska Szefowa Kancelarii Premiera w randze ministra – członka Rady Ministrów – Izabela Antos

– członka Rady Ministrów – Izabela Antos Minister-członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba

– Jacek Ozdoba Minister sprawiedliwości – Marcin Warchoł

– Marcin Warchoł Minister klimatu i środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

– Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Minister edukacji i nauki – Krzysztof Szczucki

– Krzysztof Szczucki Minister aktywów państwowych – Marzena Małek

– Marzena Małek Minister obrony narodowej – Mariusz Błaszczak

– Mariusz Błaszczak Minister spraw zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk

– Szymon Szynkowski vel Sęk Minister rozwoju i technologii – Marlena Maląg

– Marlena Maląg Minister sportu – Danuta Dmowska-Andrzejuk

– Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister zdrowia – Ewa Krajewska

– Ewa Krajewska Minister finansów – Andrzej Kosztowniak

– Andrzej Kosztowniak Minister kultury – Dominika Chorosińska

– Dominika Chorosińska Minister spraw wewnętrznych i administracji – Paweł Szefernaker

– Paweł Szefernaker Minister infrastruktury – Alvin Gajadhur

– Alvin Gajadhur Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Anna Gembicka

Źr. Polsat News