Paweł Kukiz na antenie radia RMF FM komentował dobiegającą końca kampanię wyborczą. Były muzyk w pierwszej turze popierał Władysława Kosiniak-Kamysza. Na kogo odda głos w drugiej turze? Przyznał, że wysłał obu kandydatom kilka pytań.

Kukiz na antenie RMF FM usłyszał pytanie o to, na kogo zagłosuje. „Nie wiem, czy generalnie w Polsce proces wyborczy jest tak ważny. Bo przypomina mi to troszeczkę taki mem, który widziałem swego czasu. Gdzie napisane było: głosowanie na Platformę albo na PiS z liczeniem na to, że coś się zmieni, jest tym samym co oglądanie po raz dziesiąty filmu „Titanic” z nadzieją, że tym razem nie zatonie. To mniej więcej tak wygląda” – stwierdził.

Muzyk odniósł się do sprawy 5 pytań o kwestie ustrojowe, jakie zadał Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu. Jak poinformował: od obu kandydatów dostał w nocy odpowiedzi. „Oni się tutaj właściwie nawet powielają, więc prawdopodobnie zagłosuję na obydwu” – stwierdził Kukiz. „Gdybym nie dostał tych pism, to z całą pewnością poszedłbym do urny i zagłosował na obu i w ten sposób pokazał swoją opinię o PiS i o tym całym podziale” – zapewnił.

Czytaj także: Liroy o Bosaku, szczepieniach i… Hitlerze

„Przeglądając pobieżnie te dwie odpowiedzi, widzę, że jakaś reakcja na te postulaty, zauważenie tych postulatów jest. Więc bez względu na to, który z tych panów zostanie prezydentem, będę mógł publicznie kontrolować, czy oni rzeczywiście chcą te postulaty realizować” – przyznał Kukiz.

Źr. rmf24.pl