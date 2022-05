Walerij Załużny, naczelny dowódca ukraińskiej armii, przekazał dobre informacje. Mówi o czynnikach, które mogą zapewnić sukces wojsku walczącemu z rosyjskim agresorem.

– Chcemy, aby Rosja została osłabiona do tego stopnia, by nie mogła więcej robić tego co zrobiła najeżdżając Ukrainę – powiedział kilka dni temu sekretarz amerykańskiej obrony Lloyd Austin.

Bliski współpracownik Joe Bidena podkreślił również, że Ukraina jest w stanie pokonać Rosję jeśli będzie miała „wystarczające wsparcie i wyposażenie”. A to, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, płynie na Ukrainę szerokim strumieniem. Amerykanie dostarczają Ukraińcom m.in. artylerię czy drony.

Czytaj więcej: Sekretarz obrony USA już bez ogródek. Powiedział, jaki jest cel wobec Rosji

Dziś głos w sprawie dostaw broni zabrał szef generalny ukraińskiego sztabu, Walerij Załużny. Na Twitterze cytuje go tamtejszy resort obrony. Okazuje się, że wojskowy uważa, iż NATO-wskie wsparcie może zapewnić dowodzonej przez niego armii wymierny sukces.

– Przejście od uzbrojenia w stylu sowieckim do standardów i modeli NATO zapewni sukces ukraińskim siłom zbrojnym – oświadczył Załużny. – Im szybciej rozpoczniemy ten proces, tym szybciej będziemy mogli go zakończyć – podsumował naczelny dowódca ukraińskiej armii.

Commander-in-Chief of the #UaArmy General Valerii Zaluzhnyi: The transition from Soviet-style armament to NATO standards and models will ensure the success of Ukrainian Armed Forces. The sooner we begin this process, the sooner we can finish it.