Policjanci z Zawiercia na Śląsku opublikowali szokujące nagranie ukazujące moment koszmarnego wypadku. Pędząca mazda z dużą siłą rozbiła się na przydrożnym drzewie. Autem podróżowali dwaj pijani mężczyźni, którzy cudem przeżyli.

Do koszmarnego zdarzenia drogowego doszło na ul. Senatorskiej w Zawierciu w województwie śląskim w nocy z soboty na niedzielę. Osobowa mazda zjechała na przeciwległy pas i z impetem uderzyła w drzewo.

Gdy na miejscu pojawiły się służby, okazało się, że w samochodzie przebywają dwaj mężczyźni. Na skutek siły uderzenia doszło do ich zakleszczenia. Na szczęście obydwaj przeżyli, co – biorąc pod uwagę siłę uderzenia – można określić mianem cudu. Obaj odnieśli jednak poważne obrażenia i trafili do szpitala.

Policjanci sami zdecydowali się opublikować nagranie „ku przestrodze”. „Apelujemy o rozsądek za kierownicą! Nieustąpienie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, a także alkohol są najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych. Wystarczy chwila, aby doszło do tragedii” – zwrócili się do kierujących policjanci z Zawiercia.

Źr. RMF FM; Facebook