We wtorek Chorwacja wygrała ze Szkocją 3:1 i z drugiego miejsca awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy. W 62. minucie spotkania fantastycznym strzałem popisał się Luka Modrić. Gol Chorwata z pewnością może pretendować do miana najpiękniejszej bramki turnieju.

Chorwacja wygrała 3:1 ze Szkocją w ostatniej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Chorwatów na prowadzenie w 17. minucie spotkania wyprowadzić Nikola Vlasić, jednak pod koniec pierwszej połowy wyrównał Callum McGregor.

Od początku drugiej połowy Chorwaci ostro ruszyli do ataku. W 62. minucie piłkę przed polem karnym dostał Luka Modrić i popisał się fantastycznym strzałem. Zawodnik nie tylko wyprowadził drużynę na prowadzenie, ale również strzelił bramkę, która z pewnością może pretendować do jednej z najpiękniejszych w całym turnieju.

To nie był koniec strzelania. W 77. minucie bramkę dla Chorwatów strzelił jeszcze Ivan Perisić i ustalił wynik spotkania na 3:1. Tym samym Chorwacja zajęła trzecie miejsce w grupie D. Jeżeli Polska wygra dziś ze Szwecją, to prawdopodobnie Biało-Czerwoni zmierzą się w 1/8 finału właśnie z nimi.

