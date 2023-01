Katarzyna Dowbor, prowadząca program „Nasz nowy dom” w telewizji Polsat, ujawniła jego największą tajemnicę. Widzowie głowili się nad tym przez długi czas.

Katarzyna Dowbor od wielu lat prowadzi niezwykle popularny program pt. „Nasz nowy dom”. Format, który emitowany jest na antenie telewizji Polsat, ma niezwykle szlachetną formułę. W programie remontowane są bowiem mieszkania lub domy osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich, by przeprowadzić przebudowę z własnego budżetu.

Widzowie masowo zasiadają przed telewizorami, by obejrzeć kolejny odcinek programu. Zadają przy tym również sporo pytań dotyczących tego, co dzieje się na ekranie. Na jedno z nich postanowiła odpowiedzieć Katarzyna Dowbor, która tym razem nie bawiła się w dyplomację.

Dowbor odpowiedziała bowiem na pytanie, jak długo trwa remont domu, który został zakwalifikowany do programu. W telewizji wszystko obserwujemy w formie szybkiego „flesza”, a tak naprawdę nigdy nie ujawniono, jaki dokładnie czas zajmuje wyremontowanie budynku.

Katarzyna Dowbor ujawniła największą tajemnicę programu „Nasz nowym dom”. Ile trwa remont?

– Jeśli praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach ekipa idzie się przespać. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek – powiedziała niedawno Katarzyna Dowbor.

– Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15 (…). My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami – dodała dziennikarka, która od kilku lat prowadzi „Nasz nowy dom”.

Dowbor przyznała, że zdarzyło się jej kiedyś uczestniczyć w pracach remontowych prowadzonych przez ekipę, jednak jej głównym zadaniem jest opieka nad bohaterami programu oraz rozmowa z nimi.

