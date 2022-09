Włodzimierz Czarzasty w audycji „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus usłyszał pytanie o brak finansowanego wsparcia Unii Europejskiej dla Polski. Nawet lider Lewicy nie szczędził gorzkich słów pod adresem Brukseli.

Czarzasty bardzo ostro skomentował brak finansowego wsparcia dla Polski w związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. „To jest skandal. To jest absolutny skandal, jeżeli chodzi o Komisję Europejską” – grzmiał polityk.

„Zawsze uważałem, że Komisja, bez względu na to, jakie są losy Krajowego Planu Odbudowy i jakie są losy środków finansowych z Unii Europejskiej, które były między innymi przez nas głosowane, w sprawie Ukrainy powinna podjąć oddzielną decyzję” – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

„Jeżeli chodzi o brak finansowego wsparcia Polski, jeżeli chodzi o Ukraińców, to działania KE świadczą o głupocie Unii Europejskiej. I tyle” – podkreślił Czarzasty. „Uważam nadal, że Polacy, polski rząd, polskie społeczeństwo powinni dostać 500 euro miesięcznie na każdego Ukraińca, który w naszym kraju przebywa, bo to pokrywa koszty, które państwo polskie wydaje” – dodał.

Lider Lewicy odniósł się również do zmian w programie Koalicji Obywatelskiej, która w ostatnim czasie coraz mocniej kieruje się ku lewicy. Czarzasty pozytywnie postrzega tę zmianę, bo wg niego KO uznała, że program lewicowy „jest programem atrakcyjnym dla obywateli”. Uważa również, że w ten sposób PO przygotowuje się do „współrządzenia z Lewicą i z elektoratem Lewicy, ponieważ to ewidentnie są te pomysły, które konsekwentnie my głosimy”.

Źr. dorzeczy.pl