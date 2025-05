Spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem wywołało lawinę komentarzy. Okazało się, że początkowe kpiny z wizyty nie sprawdziły się.

Karol Nawrocki pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Kandydat na prezydenta popierany przez PiS spotkał się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Choć z nieoficjalnych informacji wynikało, że w planach jest też rozmowa z samym prezydentem USA, to jednak niewielu wierzyło w ten scenariusz.

President Donald J. Trump welcomes Polish presidential candidate Karol Nawrocki to the Oval Office 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/EzjPgygMxI — The White House (@WhiteHouse) May 2, 2025

Echa spotkania Nawrockiego z Trumpem. Fala komentarzy przed i po

Jeszcze w czwartkowy wieczór w sieci zaroiło się od kpin dziennikarzy i polityków. „Nawrocki widział z daleka Trumpa, a Batyr z bliska Bielana” – pisał Tomasz Lis. „Rodacy! Wyobrażacie sobie Prezydenta RP, który przyjeżdża pod Biały Dom, patrzy z dala na prezydenta USA, zaczepia oficjeli w ogrodzie – i ogłasza, że to sukces? Ja też nie…” – zauważył Marcin Bosacki z KO.

Zareagowała także Barbara Nowacka. „Sztab Nawrockiego wymyślił mu wycieczkę do ogrodów Białego Domu i serię fotek. Tak wyobrażają sobie poważne relacje międzynarodowe. Jak petentów. Tymczasem Trzaskowski walczy o każdy głos. Z ludźmi. Dziś w Malborku i na wielotysięcznym wiecu w Sopocie. A jutro Lębork, Słupsk i Kościerzyna” – napisała.

Sztab Nawrockiego wymyslił mu wycieczkę do ogrodów Białego Domu i serię fotek. Tak wyobrażają sobie poważne relacje międzynarodowe. Jak petentów.



Tymczasem Trzaskowski walczy o każdy głos. Z ludźmi. Dziś w Malborku i na wielotysięcznym wiecu w Sopocie. A jutro Lębork, Słupsk i… https://t.co/qWCxrvZ1jV — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) May 1, 2025

Rodacy! Wyobrażacie sobie Prezydenta RP, który przyjeżdża pod Biały Dom, patrzy z dala na prezydenta USA, zaczepia oficjeli w ogrodzie – i ogłasza, że to sukces?

Ja też nie…

Toż to większa siara, niż podpisywać deklaracje międzynarodowe przy cudzym biurku na stojąco, prawda? pic.twitter.com/TU6oqubbGl — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) May 1, 2025

Tymczasem po kilku godzinach na koncie Białego Domu pojawiły się oficjalne zdjęcia Nawrockiego z Trumpem. „Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym” – poinformowano. Nastroje diametralnie się zmieniły.

„Mocny punkt dla Nawrockiego. Twierdzenia Barbary Nowackiej, że była to tylko „wycieczka do ogrodów” ośmieszają ją samą” – napisał publicysta Piotr Semka. „Karol Naworcki właśnie spotkał się z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. To miejsce ma teraz 2 charakterystyki: 1) podejmuje się tam najważniejsze decyzje na świecie, w tym dotyczące NATO i bezpieczeństwa Polski. 2) Nikt z PO nie ma tam wstępu” – napisał Patryk Jaki.

Mocny punkt dla Nawrockiego. Twierdzenia Barbary Nowackiej, że była to tylko "wycieczka do ogrodów" ośmieszają ją samą. https://t.co/TplcO8lKBv — Piotr Semka (@PiotrSemka) May 2, 2025

Jak się manipuluje odbiorcami. Czy czytelników Onetu śmieszy wizyta Nawrockiego u Trumpa?



W portalu Onet jest coś takiego, że przy niektórych(!) tekstach można dać reakcję – coś jak na facebooku: 👍❤️🤔😅😡😢😲



I te reakcje na tekst są widoczne na górze, przy tytule, autorach i… pic.twitter.com/QNn2asEv1c — Wojciech Mucha (@WojciechMucha) May 2, 2025

Ciężki poranek w sztabie Trzaskowskiego i silnych razem. pic.twitter.com/BB26VSPMP0 — Michał Jelonek (@MichalJelonek) May 2, 2025

Jednak Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” daje do zrozumienia, że nie należy przeceniać wagi spotkania. „Duda , by zrobić sobie zdjęcie z Trumpem, musiał czekać pod drzwiami półtorej godziny. Fotkę dostał natychmiast” – napisał. „Nawrocki czekał cały dzień, a zdjęcia podesłano z kilkugodzinnym opóźnieniem” – dodaje. „Tak Trump traktuje tych polityków z Polski, którzy przyjeżdżają się z nim fotografować” – ubolewa dziennikarz GW.

Duda , by zrobić sobie zdjęcie z Trumpem, musiał czekać pod drzwiami półtorej godziny. Fotkę dostał natychmiast



Nawrocki czekał cały dzień, a zdjęcia podesłano z kilkugodzinnym opóźnieniem



Tak Trump traktuje tych polityków z Polski, którzy przyjeżdżają się z nim fotografować https://t.co/SjLlPAxMnB — Bartosz T. Wieliński 🇵🇱🇪🇺🇺🇦 (@Bart_Wielinski) May 2, 2025

Przeczytaj również: