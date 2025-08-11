Karol Nawrocki niespodziewanie pojawił się na meczu polskiej ekstraklasy. Zasiadł na trybunach stadionu Lechii Gdańsk, która rywalizuje z Motorem Lublin.

Nie jest tajemnicą, że Karol Nawrocki, nowy Prezydent RP, to prywatnie kibic gdańskiej Lechii. Mówiono o tym w kampanii wyborczej, a on sam nigdy od klubu oraz związków z fanami tej drużyny się nie odcinał. Teraz tylko potwierdził te doniesienia.

Karol Nawrocki przyjechał bowiem na rozgrywany 11 sierpnia mecz polskiej ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk mierzy się z Motorem Lublin. Jeszcze przed stadionem Prezydent RP otrzymał od kibiców szalik gdańskiego klubu, a następnie zasiadł na trybunach stadionu.

Karol Nawrocki został ciepło przywitany przez kibiców Lechii Gdańsk. Ci wywiesili transparent dedykowany nowemu Prezydentowi RP. Umieszczono na nim następującą treść: „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii”.

Prezydent jest raczej lubiany w Gdańsku. pic.twitter.com/2UKWG9IvDh — Tomasz Galiński (@T_Galinski) August 11, 2025

Kibice Lechii Gdańsk pozdrawiali Karola Nawrockiego także podczas jego zaprzysiężenia. W trakcie przemarszu ulicami Warszawy skandowali w kierunku Prezydenta: „Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk!”. Nawrocki zauważył ich, szeroko się uśmiechnął i uniósł do góry kciuk.

