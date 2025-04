Zdążyłem się przyzwyczaić do tez zgoła głupich, zdążyłem się przyzwyczaić do propagandy, do manipulacji i wczoraj zdałem sobie sprawę, że nie możemy się do tego przyzwyczajać – apeluje Rafał Trzaskowski. W swoim wystąpieniu wskazał dwóch kandydatów na prezydenta, którzy powinni być wykluczeni z polskiej polityki.

Rafał Trzaskowski odniósł się do poniedziałkowej debaty w „Super Expressie” podczas swojego spotkania w Toruniu. Kandydat KO na prezydenta ubolewał nad antysemityzmem Grzegorza Brauna.

– Chcę wam powiedzieć, że byłem wczoraj bardzo poruszony, dlatego, że naprawdę przez te ostatnie lata wysłuchałem bardzo wielu wypowiedzi, które nigdy nie powinny zaistnieć, ataków osobistych, ataków na moją rodzinę, ja już zdążyłem się do tego przyzwyczaić – podkreślił.

Trzaskowski nie wytrzymał. Dostało się Braunowi i Maciakowi

Następnie nawiązał do momentu, kiedy to zadawał mu pytanie Braun. Trzaskowski w pewnym momencie głośno zaprotestował i odszedł od prawicowego kandydata. – Nie możemy pozwolić na to, żeby słowa haniebne pozostawały bez reakcji. Że musimy reagować. Wczoraj sobie przypomniałem prof. Turskiego, który nie tak dawno od nas odszedł i jego 11. przykazanie: nie bądź obojętny. I wczoraj prof. Turski i jego przesłanie mi towarzyszyły. Nie bądźcie obojętni! – ostrzega.

Rafał Trzaskowski vs. Grzegorz Braun.

Kryptonim: Żonkil pic.twitter.com/Ug4bw4Iy1H — coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) April 28, 2025

W tym kontekście podsumował dwóch kandydatów. Oprócz Brauna, oberwało się też Maciejowi Maciakowi. – Wczoraj usłyszeliśmy słowa naprawdę haniebne. Byli ci, którzy, a raczej jedna osoba, która jasno mówiła o swoim poparciu dla Putina, dla człowieka, który morduje, dla człowieka, który wysyła swoje wojska, żeby gwałciły ludzi, którzy są bezbronni. I dzisiaj jasno musimy powiedzieć, że dla ludzi, którzy chwalą Putina, nie powinno być miejsca w polskiej polityce – ogłosił.

– Słyszałem bardzo różne wypowiedzi do tej pory, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś w taki sposób traktował powstańców. Powstańców getta warszawskiego. (…) Jeżeli ktoś potrafi wypowiadać tak haniebne słowa, (…) to nie ma dla niego miejsca w polskiej polityce – podsumował Trzaskowski.

