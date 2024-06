Nie żyje 30-letni policjant z Tucholi. Zginął w dramatycznym wypadku samochodowym.

Starszy posterunkowy Mateusz Sikora z policji w Tucholi zginął w strasznym wypadku samochodowym. Mężczyzna miał zaledwie 30 lat. – Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, starszego posterunkowego Mateusza Sikory – napisano na stronie komendy policji w Tucholi.

– Jego odejście jest dla nas ogromną stratą. Był człowiekiem o wielkim sercu. Zawsze pomocny i otwarty na ludzi. Będzie nam Ciebie brakowało! – czytamy w dalszej części komunikatu.

Mateusz Sikora zginął w wypadku samochodowym. – W sobotę o godz. 9:15 w miejscowości Kąpie, w powiecie żnińskim, doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN, na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem suzuki vitara. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł 30-letni kierowca suzuki. 55-letni kierowca ciężarówki trafił do szpitala – napisano opisując zdarzenie na stronie Ogólnopolska Akcja Społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia są przerażające. Z samochodu, który prowadził 30-letni policjant nie zostało w zasadzie nic. Auto to kompletny wrak. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci ze Żnina pod nadzorem prokuratora.

