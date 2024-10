Smutne wieści przekazała agencja aktorska JMC. Nie żyje Andrzej Baranowski, znany m.in. z serialu „M jak Miłość”.

Informacja o śmierci Baranowskiego została opublikowana w mediach społecznościowych, a dokładnie na profilu agencji aktorskiej JMC, do której należał aktor. We wpisie podkreślono, że 73-letni aktor borykał się z chorobą, z którą walczył do samego końca.

– Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci naszego Aktora ANDRZEJA BARANOWSKIEGO. Andrzej zostanie w naszej pamięci jako ciepły i serdeczny Człowiek, zawsze pełen humoru i optymizmu pomimo walki z ciężką chorobą – napisano.

Baranowski znany był z drugoplanowych ról w popularnych polskich serialach. Grał m.in. w „M jak Miłość”, „Komisarzu Alexie” czy w „Na Wspólnej”. Zaliczył także role w filmach fabularnych, w tym m.in. w „Kobietach mafii 2”. Był absolwentem prestiżowej PWST w Warszawie. Grał również w teatrze na deskach stołecznych Ateneum im. Stefana Jaracza oraz Teatru Rozmaitości.

