Jest tu z nami mój przyjaciel prezydent Duda z Polski, który wykonał wspaniałą pracę. Z tego co wiem, nadchodzą wybory i na pewno osiągnie on ogromny sukces – powiedział Donald Trump. Deklarację prezydenta USA skrytykowała Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej”. – To niedopuszczalna ingerencja amerykańskiej administracji w nasze wewnętrzne sprawy – przekonuje dziennikarka.



W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu rozmowy Andrzej Duda i Donald Trump pojawili się na wspólnej konferencji prasowej.

– Jest to mój zaszczyt, że jest tu z nami mój przyjaciel prezydent Duda z Polski, który wykonał wspaniałą pracę. Z tego co wiem, nadchodzą wybory i na pewno osiągnie on ogromny sukces. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję również wszystkich przedstawicielom polskiej strony – powiedział prezydent USA.

.@realDonaldTrump: To zaszczyt, że mój przyjaciel Prezydent Duda, jest tu z nami(…) Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi i zaufanymi partnerami i to już trwa ponad 250 lat. Jesteśmy na zawsze zjednoczeni z uwagi na naszą wiarę w rodzinę, wolność, demokrację i sprawiedliwość pic.twitter.com/HMdPUXKyE7 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 24, 2020

Słowa prezydenta Trumpa na temat wyborów w Polsce skrytykowała Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej”. „Uwaga prezydenta USA na temat polskich wyborów to niedopuszczalna ingerencja amerykańskiej administracji w nasze wewnętrzne sprawy” – napisała dziennikarka.

Uwaga prezydenta USA na temat polskich wyborów to niedopuszczalna ingerencja amerykańskiej administracji w nasze wewnętrzne sprawy. — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) June 24, 2020

„A teraz wyobraźcie sobie, jak zareagowaliby politycy PiS, gdyby na cztery dni przed wyborami jakiś przywódca amerykański lub europejski powiedział publicznie do prezydenta Komorowskiego, że ‚wykonuje świetną robotę’ w swoim kraju i na pewno osiągnie sukces w wyborach” – dodała.

Źródło: Twitter, TVP Info