Sergej Sumlenny, niemiecki politolog i analityk, przerażony rewolucją w TVP. Za pośrednictwem serwisu „X” wystosował apel do Donalda Tuska.

Sergej Sumlenny, niemiecki politolog, analityk i ekspert m.in. ds. geopolityki, zamieścił serię wpisów w serwisie „X”. Dotyczą one scen, które rozgrywają się obecnie w siedzibie TVP. Sumlenny jest przerażony tym, co dzieje się wewnątrz budynku.

– Naprawdę przerażające pierwsze kroki nowego polskiego rządu, który zdecydował się nie tylko zamknąć @TVPWorld_com anglojęzyczny kanał telewizyjny, ale także wysłać policję do jego studia. TVP World była jedynym wpływowym głosem Europy Środkowej w mediach światowych. Solidaryzuję się z jego zespołem – napisał Sumlenny.

Really scary first steps by the new Polish government which decided not only to shut down @TVPWorld_com English-speaking TV Channel, but also to send police into its studio. TVP World was the only influential voice of Central Europe amid world media. My solidarity with its team. pic.twitter.com/ClLJ4C6pxe