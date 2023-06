Tomasz Smokowski z „Kanału Sportowego” przekazał szokującą informację. Okazuje się, że UEFA miała podjąć decyzję ws. Szymona Marciniaka.

– Szymon Marciniak nie poprowadzi tegorocznego finału Ligi Mistrzów – powiedział Smokowski w nagraniu. – Skąd ta wiedza? – Wiem to z dobrze, naprawdę bardzo dobrze poinformowanych źródeł i mam pewność, że tak to właśnie się stał – dodał.

Wcześniej UEFA wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że oficjalna decyzja zapadnie właśnie w piątek. Smokowski twierdzi jednak, że ta zapadła. To ogromny cios dla Marciniaka, dla którego miał być to kolejny wielki mecz. Wcześniej arbiter prowadził bowiem finał Mistrzostw Świata w Katarze.

Usunięcie Marciniaka to konsekwencja jego wystąpienia na konferencji Everest, w której uczestniczył polityk Konfederacji Sławomir Mentzen. To nie spodobało się przedstawicielom antyrasistowskiego stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

– Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje – poinformował Rafał Pankowski, współzałożyciel „Nigdy Więcej”.

