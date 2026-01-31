W ostatnich tygodniach w Sopocie i Gdyni znaleziono setki martwych ptaków. Wszystko wskazuje na to, że do śmierci przyczynił się groźny wirus. Choć służby wciąż czekają na ostateczne wyniki badań, przypadki tej choroby są odnotowywane na Pomorzu już od grudnia.

Na początku tygodnia lokalne redakcje alarmowały o licznych martwych ptakach znajdowanych na plażach na Pomorzu. Według wstępnych ustaleń zwierzęta mogły umrzeć w wyniku zakażenia wirusem ptasiej grypy.

Jak informuje portal Trójmiasto, przedstawiciele wojewody potwierdzili, że ogniska choroby pojawiają się na Pomorzu od grudnia. Do 19 stycznia służby sanitarne oficjalnie potwierdziły 10 takich przypadków.

Przypadków przybywa w drastycznym tempie. To już nie dziesiątki, a setki przypadków. „Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni potwierdza, że na terenie miasta Sopotu stwierdzono wystąpienie około 100 padłych dzikich ptaków. Jednocześnie informuje się, że na terenie miasta Gdyni odnotowano również około 100 przypadków padłych ptaków” – powiedziała. Patrycja Makarewicz z biura wojewody.

„Z nieoficjalnych informacji Trojmiasto.pl wynika, że liczby te już teraz są nieaktualne, bo dosłownie w ciągu kilku godzin w Sopocie znaleziono kolejne 23 martwe ptaki” – podał portal w piątek przed południem.

W przypadku oficjalnego potwierdzenia ptasiej grypy służby uspokajają, że wirus nie stanowi obecnie zagrożenia dla ludzi, choć nie można wykluczyć jego ewentualnych zmian. Sanepid wskazuje, że do zakażenia człowieka może dojść głównie na dwa sposoby: poprzez bezpośredni kontakt z chorymi ptakami lub zetknięcie się z ich odchodami oraz przedmiotami, które miały z nimi kontakt.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News