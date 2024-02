Trwa rewolucja kadrowa w Telewizji Polskiej. Czystki dosięgły już wielu dziennikarzy prowadzących popularne programy. Czy ich los podzieli Norbi? Nadal nie ogłoszono ostatecznej decyzji w tej sprawie. Głos zabrał jednak sam zainteresowany.

„Koło fortuny” po wielu latach powróciło na antenę Telewizji Polskiej w 2017 r. początkowo program prowadził Rafał Brzozowski i Iza Krzan. Następnie funkcję prowadzącego przejął Norbi, który zamienił się programami z Brzozowskim. Ten drugi trafił do „Jaka to melodia?”.

Po zmianie władz telewizji publicznej pod koniec grudnia 2023 r. nastąpiła rewolucja osobowa. Na początku pracę stracili pracownicy TVP Info i prowadzący programy informacyjne i publicystyczne. Później nadeszła pora również na programy rozrywkowe. Czy program straci także Norbi? Muzyk ujawnia, że ostatnie nagrania do programu odbyły się w maju ubiegłego roku.

„W maju 2023 roku skończyliśmy nagrania. Mieliśmy fajnego, sympatycznego pożegnalnego grilla, po którym każdy wrócił do swoich zadań. Skoncentrowałem się na muzyce. Dopiero teraz, kiedy mam nieco więcej czasu, to zacząłem się zastanawiać, co będzie dalej z „Kołem fortuny”? Jestem do dyspozycji. Z telewizją nie byłem ani na kontrakcie, ani na umowie o dzieło, ani na umowie o pracę. Gdy dzwonił telefon, po prostu pojawiałem się na planie” – zdradził w rozmowie z portalem ShowNews.

„Kiedy produkcja zadzwoni, wsiądę w samochód i przyjadę na plan. Jeśli jednak będę z tej drugiej strony i już nie będę prowadzić „Koła fortuny”, nie będę się obrażał ani nie będę z tego tytułu płakać. Nie będę też komuś ciosać kołków na głowie, a wręcz przeciwnie, będę trzymać kciuki, bo taki mam charakter że każdemu życzę jak najlepiej. Taki jest show-biznes, że nie ma pustki – ktoś wpada, ktoś wypada, a pociąg jedzie dalej” – powiedział Norbi.

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET