Agnieszka Kaczorowska-Pela swoim wpisem o „modzie na brzydotę”, który zamieściła w niedzielę w mediach społecznościowych, wywołała ogromne kontrowersje. Odpowiada jej wiele gwiazd, jednak najgłośniej jest chyba o nagraniu, jakie zamieściła na Instagramie Katarzyna Nosowska.

W niedzielę, Agnieszka Kaczorowska-Pela zamieściła na Instagramie wpis, w którym zwróciła uwagę na to, że w sieci panuje obecnie „moda na brzydotę”. Podkreśliła już na początku, że ona sama jest estetką, co prawdopodobnie zostało ukształtowane przez taniec towarzyski. „Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne… Natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę” – napisała.

W swoim wpisie, tancerka i aktorka podkreśliła, że obecnie bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie. „Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej [strony] ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak body positive. Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną”, zamiast „wyjątkową i niepowtarzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą” jak można koncentrować się na swojej sile? Eksponować swoje wady, mówiąc o „dystansie”, jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować markę osobistą opartą na superlatywach? Nie rozumiem tego… ale rozumieć nie muszę” – dodała.

Nosowska odpowiada na wpis Kaczorowskiej

Na wpis Agnieszki Kaczorowskiej zareagowało wiele osób. Najgłośniej jest jednak o nagraniu, jakie w sieci zamieściła Katarzyna Nosowska. Wokalistka unika tematów związanych z życiem celebrytów, jednak czasami zdarza jej się komentować aktualną sytuację, najczęściej dokładając do tego ciętą ripostę. Tak było i tym razem.

Nosowska na nagraniu zwraca się do swojej suczki, Jadzi. Parodiuje przy tym wpis Kaczorowskiej. „Jadziu, jestem estetka, natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę, Jadziu” – mówiła. „Trochę wydaje mi się, że to wynika u ciebie z chęci przeciwstawienia się instagramovwemu pięknu, które narzuciło pewne standardy. A z drugiej strony – zbyt skrajnego promowania takich haseł, jak body positiv, Jadziu” – dodała.

W dalszej części nagrania, Katarzyna Nosowska mówi między innymi o potrzebie „prowadzenia marki osobistej opartej na superlatywach”. „Twoim zdaniem, Jadziu, bycie normalnym i fajnym oznacza bycie zwykłym, nieinteresującym, a przede wszystkim – nierzucającym się w oczy, Jadziu?” – pytała. „Jakaś moda na brzydotę zapanowała. Nie wszystko jest kolorowe, ale dlatego masz wziąć kredki i to życie pokolorować” – dodała.

Całe nagranie, jakie zamieściła w sieci Katarzyna Nosowska, można zobaczyć poniżej.

