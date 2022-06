Mariusz Błaszczak, szef MON, ogłosił dziś, że w ramach Wojska Polskiego powstaną dwie nowe dywizje. Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz Wojciech Sumliński.

Podczas odprawy z najważniejszymi dowódcami Wojska Polskiego szef MON, Mariusz Błaszczak, ogłosił, że w ramach naszej armii powstaną dwie nowe dywizje.

– Już dziś mogę powiedzieć, że sformujemy dwie dodatkowe dywizje ogólnowojskowe zlokalizowane wzdłuż Wisły, w centralnej części Polski. Docelowo Wojsko Polskie będzie posiadać sześć związków taktycznych z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego – powiedział Mariusz Błaszczak.

Głos w tej sprawie zabrał dziennikarz Wojciech Sumliński, który twierdzi, że wie, jaki jest powód takiej decyzji naszych władz. Jego przewidywania są jednak wyjątkowo niepokojące.

Sumliński o nowych dywizjach Wojska Polskiego

– Wojsko Polskie sformuje dodatkowe dwie dywizje – wzdłuż Wisły, w centralnej Polsce – napisał dziennikarz. – Si vis pacem, para bellum – brzmi łacińska paremia. W książce (NIE)NASZA WOJNA opublikowaliśmy analizy ABW, wskazujące na realną obawę rosyjskiego uderzenia w północno-wschodnią Polskę (głęboko uzasadnioną czynnikami zarówno czynnikami strategicznymi, jak również gospodarczymi) – dodał.

– Jak widać – analizy te dotarły do rządzących. Mylą się sromotnie ci, którzy twierdzą, że dokonywany naprędce rozwój polskiej armii to skutek wojny na Ukrainie. Nie – to skutek tego, co przewidują analizy polskiego zabezpieczenia kontrwywiadowczego – podsumował.

