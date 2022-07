Aż 32 śmigłowce wielozadaniowe typu AW149 mają trafić na wyposażenie polskiej armii. Umowę na ich produkcję minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w Świdniku, gdzie mieszczą się zakłady należące do grupy Leonardo. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 8 miliardów złotych.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w Świdniku (województwo lubelskie) umowę na dostarczenie 32 śmigłowców wielozadaniowych typu AW149. „Po raz kolejny podpisaliśmy umowę tu, w PZL Świdnik, dotyczącą wyposażenia Wojska Polskiego w śmigłowce. W 2019 roku chodziło o śmigłowce AW101, które już bardzo niedługo trafią na wyposażenie polskiej marynarki wojennej. Przed chwilą umowa, która dotyczy śmigłowców AW149, które trafią na wyposażenie polskich sił lądowych” – powiedział polityk.

Kontrakt opiewa na kwotę ponad 8 miliardów złotych. Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na istotną rozbudowę polskiej armii w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę. „Najistotniejsze jest to, że na wyposażenie polskich sił lądowych trafią nowoczesne śmigłowce” – mówił. Dodał, że pierwsze maszyny mają znaleźć się na wyposażeniu Wojska Polskiego już w przyszłym roku. W ramach kontraktu Polska ma zamówiony także pakiet logistyczny i szkoleniowy, łącznie z symulatorami.

Produkujące maszynę przedsiębiorstwo Leonardo, do którego należą zakłady PZL Świdnik, pokazało nagranie prezentujące nowoczesne maszyny. Śmigłowce AW149 to maszyny o konstrukcji metalowej i kompozytowej napędzane dwoma silnikami turbowałowymi o mocy 2 tysięcy koni mechanicznych każdy. Prędkość przelotowa maszyny to aż 278 km/h.

Źr.: YouTube/Leonardo Company, Twitter/Ministerstwo Obrony Narodowej