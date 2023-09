Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF FM potwierdza dominującą pozycję PiS, ale na dalszych miejscach doszło do zaskoczenia. Nastąpiły przetasowania na dalszych pozycjach w zestawieniu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż wskazuje, że formacja pod worzą Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33,2 proc. badanych. Oznacza to minimalny spadek o 0,2 punktu proc., co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która powiększa stratę do lidera. Obecnie uzyskała poparcie na poziomie 26 proc., co oznacza, że traci 1,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Na dalszych miejscach doszło do zaskakujących zmian. Z trzeciej pozycji Konfederację zepchnęła Trzecia Droga, która co prawda zaliczyła niewielki wzrost poparcia, bo zaledwie o 0.3 pkt. proc. Obecnie może liczyć na poparcie na poziomie 10,3 proc. Co jeszcze bardziej zaskakujące, sondaż wskazuje, że Konfederację przeskoczyła nawet Lewica, która zyskała niewiele, bo tylko 0,8 pp. (10,1 proc.).

Piąta lokata Konfederacji wynika z dużego spadku jej notowań z poziomu 12,4 proc. do 9,4, a więc o 3 pp. Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i RMF FM przeprowadzono metodą CATI, 8-9 września na grupie 1100 respondentów.

