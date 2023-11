W czwartek nożownik zaatakował dzieci wychodzące ze szkoły w Irlandii. Później dokonał samookaleczenia. Ostatecznie powstrzymali go świadkowie. Co najmniej troje dzieci odniosło obrażenia, przez które trafiły do szpitala.

Do ataku napastnika z nożem doszło w czwartek w północnej części stołecznego Dublina. Nożownik zadał obrażenia dzieciom ze szkoły. Zaatakował również przypadkowe osoby dorosłe. Co najmniej jedno dziecko doznało ciężkich ran kłutych.

Irlandzkie media informują, że łącznie co najmniej trójka dzieci odniosła rany kłute. Oprócz nich, obrażeń doznali też mężczyzna i kobieta. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że liczba poszkodowanych może jeszcze wzrosnąć. Do zdarzenia doszło przed Gaelscoil Coláiste Mhuire na Parnell Square East, kiedy dzieci wyszły z pobliskiej szkoły podstawowej.

Świadkowie w rozmowie z mediami przyznali, że widzieli, jak przechodnie odebrali nóż napastnikowi i go obezwładnili. Zanim na miejscu pojawiły się służby, nożownik zdołał jeszcze się samookaleczyć.

Na razie nie wiadomo, co kierowało napastnikiem.

Źr. Radio ZET