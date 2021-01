Prezes Orlenu Daniel Obajtek w rozmowie na antenie radia RMF FM odniósł się m.in. do plotek o tym, że już niebawem może zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku szefa polskiego rządu. Zapewnił, że dotąd żadna decyzja nie zapadła w tym temacie.

Przypomnijmy, Cezary Tomczyk na antenie Polsat News twierdził, że w Sejmie rzekomo krążą plotki o szybkim odwołaniu Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera. „Takie plotki na korytarzach sejmowych słyszymy od wielu miesięcy” – przyznał Tomczyk. „Mówi się, że Morawieckiego może zastąpić Obajtek albo Mariusz Błaszczak. To wybór między czymś złym, a czymś złym, jeśli chodzi o prowadzenie polskiego państwa” – ocenił.

Co na to sam zainteresowany? Na antenie radia RMF FM Krzysztof Ziemiec zapytał o sprawę samego prezesa Orlenu. „Nigdy na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim nie rozmawiałem.” – odparł Obajrek. „Żadna decyzja nie zapadła. Z premierem Mateuszem Morawieckim nie mamy żadnej atmosfery skłócenia, współpracujemy (…) Na pewno nie damy się rozgrywać w tym zakresie ” – zapewnił.

Ziemiec dopytywał, czy to nie jest dobry moment, aby wejść do rządu. „Nie wybieram się na żadne inne stanowisko (…) Wolę myśleć o tym, co robię, bo tu również mogę pomóc ojczyźnie” – odparł Obajtek.

Obajtek o przejęciu Polska Press

Ziemiec zapytał także o decyzję o zakupie przez Orlen grupy medialnej Polska Press, co ostro krytykowała opozycja. „Nie żałuję tej decyzji” – zapewnił Obajtek. „Chcemy być Europejczykami, jesteśmy Europejczykami. Chcemy porównywać się z innymi gospodarkami. Ten biznes się przeplata, nie ma dzisiaj dużego biznesu, który by nie budował dziś dużych kanałów informacyjnych” – powiedział.

Prezes Orlenu odniósł się krótko do krytyki ze strony opozycji, bo ta była dość ostra. „Opozycja i niektórzy posłowie mają takie urojenia, wszystko wiążą z polityką i takim „politykierstwem”. To nie jest dobre dla ojczyzny, to jest fatalne dla biznesu” – mówił Obajtek.

