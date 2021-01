Julia Pitera nie ma najlepszego zdania o Borysie Budce oraz obecnej strategii Platformy Obywatelskiej. – Moim zdaniem dość słaby, co zresztą dość wyraźnie demonstruje cały czas Grzegorz Schetyna – powiedziała eurodeputowana na antenie Radia Plus.

W piątek, 29 stycznia mija dokładnie rok, od kiedy na czele Platformy Obywatelskiej stanął Borys Budka. Jednak przewodniczący PO nie jest raczej w nastroju do świętowania. Problemy w sondażach, odejście Joanny Muchy oraz nowa konkurencja w postaci Szymona Hołowni i jego ruchu to tylko część kłopotów, z którymi musi się mierzyć Budka.

Problemy przewodniczącego dostrzega Grzegorz Schetyna. – Oczekiwałbym więcej aktywności i więcej skuteczności, żeby Platforma miała lepszy wynik sondażowy. Ja ją zostawiałem, kiedy miała 31 proc., kiedy wygrała w Senacie, a wcześniej obroniła wszystkie miasta w wyborach samorządowych – mówił były szef PO kilka dni temu na antenie TVN24.

Pitera zaniepokojona aktualnym stanem PO: Jedyne, o czym Platforma mówi, to jest to, że trzeba dyskutować, rozmawiać, spytać Polaków o zdanie

Kryzys przywództwa dostrzega również Julia Pitera. Była eurodeputowana PO zgadza się, że Budka nie jest skutecznym szefem tej formacji. – Moim zdaniem dość słaby, co zresztą dość wyraźnie demonstruje cały czas Grzegorz Schetyna, bo w tej chwili, po odejściu Joanny Muchy, deklarując chęć pełnej współpracy i wolę pracy na rzecz Platformy i nie wiadomo, co tam jeszcze, to widać w tym taki protekcjonalny stosunek do przewodniczącego Budki – powiedziała w rozmowie z Radiem Plus.

Eurodeputowana przekonuje, że PO jest obecnie w potężnym kryzysie. – Różne aktywności publiczne, które ma, dość poważnie o tym świadczą. Chociażby ostatnie wydarzenia. Jedyne, o czym Platforma mówi, to jest to, że trzeba dyskutować, rozmawiać, spytać Polaków o zdanie – stwierdziła.

– Mam takie wrażenie, jakby koledzy bali się mówić jasno i wyraźnie, uczciwie o swoim poglądzie na jakikolwiek temat. Tak jak by się bali, że powiedzenie swojego zdania na jakiś temat, przecież czasem kontrowersyjnego, polityk nie wszystkim się podoba jednakowo i mówi nie wszystko, co się wszystkim podoba – dodała.