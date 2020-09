Już od 16 września w całym kraju rozpocznie się akcja policji związana z Europejskim Tygodniem Mobilności. Od 22 września kierowcy mogą spodziewać się między innymi kaskadowych kontroli prędkości.

Od 16 do 22 września we wszystkich europejskich krajach zostanie przeprowadzona akcja Road Safety Days. To element Europejskiego Tygodnia Mobilności. W akcji koordynowanej przez ROADPOL, czyli Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego, wezmą udział również polscy policjanci, którzy zapowiadają wzmożone kontrole.

W ramach akcji, kierowcy mogą spodziewać się przede wszystkim kaskadowych kontroli prędkości. Polegają one na tym, że dwa patrole policji kontrolują prędkość w bliskich odległościach. Nie jest tajemnicą, że po ominięciu funkcjonariuszy kierowcy często dociskają pedał gazu. W tym przypadku może się to skończyć szybkim mandatem.

W ten sposób policjanci w Polsce i Europie dążą do założeń zgodnych z „Wizją zero”. Zakłada ona zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Czytaj także: Awantura w Bytomiu. Kibice Ruchu Chorzów starli się z policją [WIDEO]

Źr.: Wprost