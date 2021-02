Przedstawiciele środowiska branży fitness proponują warunkowe odblokowanie siłowni. – Chcielibyśmy udowodnić, że zarówno kluby wprowadzają obostrzenia, jak i klienci ich przestrzegają powiedział prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski. Na propozycję odpowiedział p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka.

Rządowe obostrzenia w praktyce sparaliżowały działalność siłowni i klubów sportowych. Restrykcje niedawno przedłużono do 28 lutego i wiele wskazuje, że rząd może przedłużyć je po raz kolejny. A jednym z głównych argumentów jest obawa, że przypadku zniesienia obostrzeń, obiekty nie przestrzegałyby norm sanitarnych.

Tymczasem przedstawiciele branży zwracają uwagę na ogromne koszty zamrożenia. Z ich wyliczeń wynika, że od połowy października straty wyniosły ok. 2,3 mld złotych. Stąd też pomysł uruchomienia klubów fitness „na próbę” na dwa tygodnie.

– Z jednej strony w reżimie sanitarnym z limitem gości wyliczonym na powierzchnię obiektu, tak, jak to było w okresie międzylockdownowym, a dodatkowo również dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy w ten limit by się nie wliczali – zaproponował prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski.

Przedstawiciel branży zwrócił uwagę, że obiekty fitness pełnią rolę prozdrowotną. Jak przypomina, w Polsce żyje ok. 3 mln osób z cukrzycą, 14 mln osób z nadwagą i 8 mln osób z otyłością. Co więcej, w opinii Napiórkowskiego, kontrole nie wykazały by siłownie były ogniskami zakażeń. – Kluby fitness ani razu nie były ogniskiem zakażeń, a wszelkie kontrole przeprowadzane w okresie międzylockdownowym zdawaliśmy wzorowo – stwierdził.

Otwarcie branży fitness na próbę? Jednoznaczna odpowiedź sanepidu

Do sprawy odniósł się p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka, który zwrócił uwagę na wzrost zakażeń w ostatnim czasie w Polsce. – Pandemia cały czas trwa i nieustannie musimy liczyć się z jej rozwojem. Dane, które do nas spływają, są niepokojące. Z punktu widzenia epidemiologicznego i tego, co dzieje się od momentu obniżenia środków ochronnych, jest bardzo niepokojące – podkreślił w Polsat News.

Dopytywany o możliwość warunkowego otwarcia klubów fitness, wykluczył pozytywną rekomendację sanepidu. – W tej sytuacji na pewno to nie nastąpi – oświadczył na antenie Polsat News. – W klubach fitness dochodzi do pewnego zagrożenia – dodał.