Ojciec Tadeusz Rydzyk zachęca do przekazania 1,5 proc. podatku na fundację „Nasza Przyszłość”. – Jeśli kochasz swoją Ojczyznę i zależy Ci na tym, by Polska była silna Bogiem, to w prosty sposób możesz wesprzeć nasze działania – napisano na stronie.

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni Polacy będą musieli wypełnić obowiązek. To także szansa dla wielu organizacji pożytku publicznego i fundacji, aby uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci 1,5 proc. podatku.

O. Tadeusz Rydzyk i wsparcie dla fundacji Nowa Przyszłość: „Jeśli kochasz swoją Ojczyznę i zależy Ci na tym, by Polska była silna Bogiem, to…”

Do skierowania pieniędzy na fundację Nasza Przyszłość zachęca o. Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta wielokrotnie publicznie zachwalał dzieła fundacji, która od powstania w 1995 roku ściśle współpracuje z Radiem Maryja.

– 1,5% podatku przekazywanego Fundacji „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” pomaga kształtować charaktery dzieci i młodzieży oraz upowszechniać dziedzictwo narodowe i polską kulturę – napisano na stronie.

– Jeśli kochasz swoją Ojczyznę i zależy Ci na tym, by Polska była silna Bogiem, to w prosty sposób możesz wesprzeć nasze działania. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpiszesz nr KRS Fundacji „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” – dodano.

